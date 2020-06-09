Украинские бойцы на Донбассе спасли и приютили маленький лисенок. Они нашли животное возле развалившегося Донецкого аэропорта.
На фейсбук-странице "Вернись живым" заявили, что украинские военные именно выполняют задачи в районе ДАП. Передает Politeka.net.
Эмоциональное видео, которое опубликовали в соцсети, подписали таким текстом: "И на войне есть место человечности". Волонтеры также отметили, что бойцы ВСУ нашли животное в очень тяжелом состоянии.
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Квололе лисенок вылечили, и теперь он проживает вместе с военнослужащими, играет с щенками и котятами и не спешит возвращаться "домой", в дикую природу,– написали на странице.
Также авторы видео рассказали, что "украинские воины безжалостны к врагам и добры к тем, кто нуждается в защите". На видео просматривается, как лисенок бегает и играется с новым "соседом" – щенком военных.
Ранее сообщалось, что население Донбасса должно просить о возвращении в Украину, так как это было в 2014 с Россией.
Как передает Politeka.net, такое мнение высказала украинка Людмила Люняка на своей странице в Facebook.
"Если Донбасс хочет обратно в состав Украины, пусть выходят на митинг, зовут Украину так, как звали Россию, пусть становятся живым щитом к российским военным, как к нашим в 2014 году, пусть покажут, что мы им нужны, и только так получат 2 пенсии и от Украины и от "ДНР" то есть России", - сообщила она.
Кроме того, женщина уверена, что восстановлением инфраструктуры Донбасса должна заниматься Россия, так как именно она является агрессором и осуществила нападение на Украину.
Также мы писали, что Украинские парламентарии поддержали законопроект об изменении воинских званий в армии.
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады на YouTube.
Да, речь идет о законопроекте №2247, который предусматривает внесение изменений в Устав внутренней службы ВСУ. Его без обсуждения поддержали 291 народный депутат.
Данный проект закона предусматривает, что в армии появятся следующие звания: полковник, капитан 1 ранга, бригадные генералы, коммодоры, генерал-майоры, контр-адмиралы, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы.
Напомним, план Путина по разделению Украины провалился, в РФ остался один выход: появилась заявление.
Как сообщала Politeka, боевики "Л/ДНР" угрожают атаковать Украину в полную силу: "Мы только сдерживались".
Также Politeka писала, что за спиной Украины в Германии решили, что делать с Донбассом: переговорщик Путина раскрыл детали.