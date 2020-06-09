Украинские бойцы на Донбассе спасли и приютили маленький лисенок. Они нашли животное возле развалившегося Донецкого аэропорта.

На фейсбук-странице "Вернись живым" заявили, что украинские военные именно выполняют задачи в районе ДАП. Передает Politeka.net.

Українські воїни поблизу ДАПу прихистили лисеня І на війні є місце людяності. Українські бійці, які виконують завдання в районі Донецького аеропорту, прихистили маленьке лисеня. Кволого малого виходили, і тепер він живе у компанії військових, бавиться з цуценятами й кошенятами та не поспішає повертатися «додому», в дику природу. Ось такі вони, українські воїни, – безжальні до ворога та добрі до тих, хто потребує захисту. Підтримуйте своїх найкращих тут: https://savelife.in.ua/donate/. І все буде Україна! Фонд «Повернись живим» Gepostet von Повернись живим am Donnerstag, 28. Mai 2020

Эмоциональное видео, которое опубликовали в соцсети, подписали таким текстом: "И на войне есть место человечности". Волонтеры также отметили, что бойцы ВСУ нашли животное в очень тяжелом состоянии.

Квололе лисенок вылечили, и теперь он проживает вместе с военнослужащими, играет с щенками и котятами и не спешит возвращаться "домой", в дикую природу,– написали на странице.

Также авторы видео рассказали, что "украинские воины безжалостны к врагам и добры к тем, кто нуждается в защите". На видео просматривается, как лисенок бегает и играется с новым "соседом" – щенком военных.

Ранее сообщалось, что население Донбасса должно просить о возвращении в Украину, так как это было в 2014 с Россией.

Как передает Politeka.net, такое мнение высказала украинка Людмила Люняка на своей странице в Facebook.

"Если Донбасс хочет обратно в состав Украины, пусть выходят на митинг, зовут Украину так, как звали Россию, пусть становятся живым щитом к российским военным, как к нашим в 2014 году, пусть покажут, что мы им нужны, и только так получат 2 пенсии и от Украины и от "ДНР" то есть России", - сообщила она.

Кроме того, женщина уверена, что восстановлением инфраструктуры Донбасса должна заниматься Россия, так как именно она является агрессором и осуществила нападение на Украину.

Также мы писали, что Украинские парламентарии поддержали законопроект об изменении воинских званий в армии.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады на YouTube.

Да, речь идет о законопроекте №2247, который предусматривает внесение изменений в Устав внутренней службы ВСУ. Его без обсуждения поддержали 291 народный депутат.

Данный проект закона предусматривает, что в армии появятся следующие звания: полковник, капитан 1 ранга, бригадные генералы, коммодоры, генерал-майоры, контр-адмиралы, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы.

Напомним, план Путина по разделению Украины провалился, в РФ остался один выход: появилась заявление.

Как сообщала Politeka, боевики "Л/ДНР" угрожают атаковать Украину в полную силу: "Мы только сдерживались".

Также Politeka писала, что за спиной Украины в Германии решили, что делать с Донбассом: переговорщик Путина раскрыл детали.