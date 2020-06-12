Недавние события в Москве с участием актера Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения устроил смертельное ДТП, и последующие попытки "замять" дело почти в точности напоминают события с участием помощника народного депутата от Слуги Народа, скандально известного Ярослава Гришина

24 июня 2018 года в 20 км от Запорожья на трассе "Харьков-Симферополь" Ярослав Гришин устроил смертельное ДТП, оставив двоих детей пострадавшего сиротами, пишет ubr.ua. Экспертиза на наличие алкоголя и наркотических веществ в крови Ярослава Гришина была проведена только через 4 часа после ДТП. Это вызвало ряд вопросов и спровоцировало недоверие к следствию, потому что этого времени достаточно для выведения алкоголя и наркотиков из организма с помощью медицинских препаратов. Журналисты местного интернет-издания Факты Запорожье провели детальное расследование, которое зафиксировало массу процессуальных нарушений и доказывает коррумпированность следствия. В деле Ефремова сейчас также загадочным образом пропадают записи с камер видеонаблюдения.

Ко всему прочему, Ярослав Гришин смог через суд вернуть свой автомобиль, а затем 8 раз не явился в прокуратуру и дважды к судье, после чего в сентябре 2019 года Гришина объявили в розыск. Находясь в розыске, Ярослав Гришин продолжал активно работать помощником народного депутата от Слуги Народа Богдана Яременко и вел адвокатскую деятельность, тем самым дискредитируя команду президента.