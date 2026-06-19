Подорожчання продуктів у Кіровоградській області відбувається на тлі загальноукраїнських економічних тенденцій і поступового підвищення витрат у виробничих ланцюгах, передає Politeka.

Йдеться насамперед про хліб, який упродовж найближчих трьох місяців може додати до 6% у кінцевій вартості. Щомісячна динаміка, за оцінками аналітиків, залишатиметься помірною — приблизно до 2%, без різких стрибків, але з постійним рухом угору.

Експерти пояснюють ситуацію зростанням собівартості виробництва. Серед ключових факторів — подорожчання пального, електропостачання, мінеральних добрив, а також витрат на логістику, ремонт техніки та оплату праці працівників агросектору.

За словами керівника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обробка земельних площ сьогодні обходиться аграріям приблизно на 35–40% дорожче, ніж раніше. Водночас обсяги врожаю залишаються стабільними, що не дозволяє компенсувати додаткові витрати за рахунок збільшення виробництва.

На цьому тлі виробники поступово коригують відпускні показники, аби уникнути різких коливань на ринку. Саме Подорожчання продуктів у Кіровоградській області стає частиною ширшої тенденції, яка охоплює не лише хлібобулочний сегмент, а й інші групи товарів.

До переліку чутливих позицій також відносять молочну продукцію, м’ясні вироби, овочі так званого борщового набору та окремі види бакалії. У всіх цих категоріях спостерігається поступове коригування вартості.

Додатковий вплив мають наслідки воєнного стану, які ускладнюють постачання та збільшують витрати на транспортування. Бізнес також стикається з кадровим дефіцитом, високими кредитними ставками та ризиками для стабільної роботи підприємств.

У результаті навіть за відсутності дефіциту продукції в торгових мережах загальна тенденція рухається в бік поступового подорожчання споживчого кошика.

Джерело: obozrevatel

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