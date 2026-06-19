Дефіцит фруктів у Запоріжжі розглядається як результат поєднання кліматичних ризиків, зниження виробничих обсягів та обмеженої внутрішньої пропозиції.

Дефіцит фруктів у Запоріжжі фіксується на тлі скорочення врожайності кісточкових культур, що впливає на стабільність постачання продукції в торговельні мережі, повідомляє Politeka.

Аграрні аналітики прогнозують у 2026 році суттєве падіння збору абрикосів — у межах 40–60%. Для персиків очікуване зниження становить 30–50% порівняно з попередніми сезонами, що створює ризик нерівномірного наповнення ринку.

Головним чинником втрат називають погодні коливання під час періоду цвітіння. Різкі похолодання та нестабільні температурні умови зменшують кількість зав’язі, яка формує майбутній урожай ще на ранньому етапі розвитку дерев.

Найбільш вразливими залишаються південні та центральні регіони, де кісточкові культури достигають раніше і сильніше реагують на весняні кліматичні зміни. Це формує нерівномірність між різними територіями за результатами збору.

У разі значних втрат частину попиту планують компенсувати імпортними поставками з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Водночас зовнішній ресурс не здатен повністю вирівняти внутрішній баланс пропозиції.

Цінові очікування вказують на можливе подорожчання: вартість абрикосів і персиків може зрости на 20–80% залежно від фактичного врожаю та логістичних витрат постачальників.

Фахівці підкреслюють, що ранні сорти найбільше реагують на весняні заморозки, які можуть суттєво зменшити потенційний збір ще на етапі цвітіння дерев.

У цьому контексті Дефіцит фруктів у Запоріжжі розглядається як результат поєднання кліматичних ризиків, зниження виробничих обсягів та обмеженої внутрішньої пропозиції.

Подальша ситуація залежатиме від погодних умов у період вегетації та швидкості відновлення садових насаджень після температурних стресів.

Аналітики додають, що підсумковий стан ринку визначатиметься співвідношенням фактичного врожаю та обсягів імпортних поставок у сезоні.

Джерело: agronews

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