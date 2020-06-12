В понедельник планируется марш в поддержку проекта закона 2360, который предусматривает запрет норковых ферм. Марш проводят радикалы-зоозащитники, инициаторы кампании «ХутроOFF»

«Мы передадим депутатам информационные материалы, объясним проблему и будем призывать запретить меховые фермы по примеру европейских стран», - говорят организаторы.

Это не первая попытка давления на народных депутатов и Офис Президента. Ранее 5 июня зоозащитники пытались привлечь внимание народных депутатов к данному законопроекту и провели пикет под Верховной Радой, но безуспешно – на акцию собралось не более 100 человек. Законопроект 2360 не был вынесен на рассмотрение в зал.

Поэтому они призывают «фондувати. 10– 100 долярів фейсбучку помітно збільшать охоплення івенту і приведуть живих людей під Раду. Закинути копійчину можна тут: hutrooff.org».

В 2019 году из-за закрытия датского проекта по вине зоозащиников-радикалов, Украина потеряла инвестиционную программу объемом €180 млн. Львовская область потеряла 700 рабочих мест, ежегодных €50 млн валютных поступлений от экспорта, 50 млн грн налогов и 500 тыс. грн на развитие каждого из десяти сел, в которых должен был реализовываться проект.

В «Слуге народа» считают, что закон о запрете норковых ферм скажется негативно на инвестиционной привлекательности Украины и значительно уменьшит поток иностранного капитала в экономику страны.

В частности, уполномоченный Президента по земельным вопросам отметил, что Украина может увеличить потенциал отрасли звероводства до 10%, ведь сегодня эта доля составляет всего 1% в мировом производстве меха.