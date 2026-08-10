Подорожчання продуктів у Одеській області торкнулося риби, овочів та м’ясної продукції, адже за останній місяць зросла вартість коропа, ріпчастої цибулі й свинячих ребер, пише Politeka.net.

Станом на 10 серпня кілограм живого коропа коштує в середньому 299,50 грн. Саме таку ціну зафіксовано у Megamarket.

У липні середній показник становив 274,20 грн. Таким чином, за місяць продукт додав 34,50 грн.

За щоденною статистикою, з 10 до 23 липня кілограм коропа коштував 265 грн. Уже 24 числа ціна піднялася до 299,50 грн і надалі залишалася на цьому рівні.

Зросла також вартість ріпчастої цибулі. Середній показник нині становить 40,75 грн за кілограм.

У Megamarket товар продають за 43,50 грн, тоді як у Novus його ціна становить 37,99 грн. У липні середня вартість становила 31,50 грн.

Від 10 липня середня ціна цибулі збільшилася на 9,25 грн. При цьому на початку серпня показник змінювався особливо різко: 3 серпня він становив 19,89 грн, а наступного дня піднявся до 37,99 грн.

Свинячі ребра також стали дорожчими, хоча зміна виявилася меншою. Нині кілограм коштує в середньому 231,47 грн.

Найдоступніша пропозиція 10 серпня була в Auchan — 215,90 грн. У Novus ціна становить 239 грн, а в Megamarket — 239,50 грн.

Для порівняння, середньомісячний показник за липень дорівнював 230,22 грн. Від 10 липня вартість зросла на 1,83 грн.

Подорожчання продуктів у Одеській області відбувається нерівномірно: найбільш помітна різниця за місяць зафіксована для живого коропа, тоді як свинячі ребра змінилися в ціні лише незначно.

Джерело: Мінфін

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