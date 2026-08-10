Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 11 серпня вводяться у зв’язку з проведенням важливих робіт.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 11 серпня вводять через планові ремонтні роботи, повідомляє видання Politeka.net.

У вівторок, 11 серпня, у низці населених пунктів заплановані тимчасові відключення електроенергії. Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 11 серпня пов'язані з проведенням необхідних робіт на електромережах. Мешканцям окремих вулиць варто заздалегідь врахувати графік та подбати про заряджені телефони, павербанки й інші необхідні пристрої.

У селі Червона Колона без електропостачання окремі споживачі можуть залишатися з 08:00 до 18:00. До переліку адрес увійшла вулиця:

Заводська — 3–9 (непарні), 13–27 (непарні), 31–45 (непарні), 49–57 (непарні)

Набережна — 1–9, 11–23, 25–33, 36, 39, 43–50

У селі Вільне планові роботи триватимуть з 08:00 до 18:00. Електропостачання тимчасово обмежать за такими адресами:

Гагаріна — 1–13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24–26, 26А, 27, 28

Космонавтів — 1–39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47

Кузьми Скрябіна — 1–12, 12А, 14, 14А, 15–20, 20А, 21, 21А, 22–29, 29А, 30–34

Незалежності — 3–11 (непарні), 12–19, 19А, 20–22, 22А, 22Б, 23, 24, 24А, 25–34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38–53, 53А, 54–64 (парні)

Слов'янська — 1–22

Соборна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5–8, 8А, 9–31, 33

Окрім цього, в окремій частині села Вільне електроенергію планують відключити на довший період — з 08:00 до 20:00. Це стосується таких адрес:

Дружби — 1, 4–14, 14А, 15–24

Незалежності — 1

Шевченка — 3, 5, 8, 10–12, 12А, 13–21, 21А, 22–26, 26А, 27–36, 38–43, 43А, 44–46, 48

пров. Дружби — 1, 2

У селі Радушне обмеження електропостачання заплановане з 08:00 до 20:00. Відключення стосуватиметься адреси:

Лікарняна — 20.

У місті Вільногірськ планові роботи відбуватимуться у проміжку з 08:00 до 17:30. Електропостачання тимчасово обмежать за такими адресами:

Центральна — 43, 45, 45А, 45Б, 47, 47А, 47Б, 47Г, 49, 49А, 49Б, 49В.

Молодіжна — 32, 32А, 34, 34А, 34Б, 34В, 36, 36А.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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