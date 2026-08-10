Мешканців закликають із розумінням поставитися до графіків відключення світла у Сумській області на 11 серпня.

Графіки відключення світла в Cумській області на 11 серпня будуть тривати за визначеними адресами, повідомляє видання Politeka.net.

Мешканців Сумської області попередили про планові відключення електроенергії. Графіки відключення світла в Cумській області на 11 серпня пов’язані з проведенням технічного обслуговування та ремонтних робіт на місцевих електромережах.

За інформацією АТ «Сумиобленерго», з 08:00 до 16:00 електроенергію планують відключити у селі Гостинне. Обмеження стосуватиметься окремих будинків на кількох вулицях:

Зелена — 2, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 125Х

Лісова — 1, 2, 3, 8, 14, 84

Яблунева — 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 66

Ще одним населеним пунктом, якого торкнуться планові роботи, стане селище Миколаївка. Тут електропостачання також буде тимчасово обмежене з 08:00 до 16:00. За попередньою інформацією, знеструмлення заплановане для окремих будинків на таких вулицях:

Горіхова — 51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152, 670Х

Поповича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86

Центральна — 96, 98, 100, 102, 106, 108, 112, 116, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 146F, 148

Ще одна група споживачів залишиться без електроенергії у селі Самара. Тут роботи також заплановані на період із 08:00 до 16:00. Тимчасові обмеження стосуватимуться таких адрес:

Берегова — 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15А, 18, 21, 24, 26

Горова — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24

Шкільна — 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 39

Планові роботи проводитимуться також у селищі Пащенкове. За даними АТ «Сумиобленерго», електроенергії тут не буде з 08:00 до 16:00. Під обмеження потраплять окремі будинки на вулиці:

Квітнева — 15, 17, 18, 21, 25, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 63.

Джерело: Миколаївська селищна ТГ. Сумська область.

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