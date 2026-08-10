Подорожчання продуктів у Запоріжжі торкнулося риби, бакалії та м’ясних виробів, адже за останній місяць найбільше додала в ціні свіжефорожена скумбрія, а також напівкопчені ковбаски, пише Politeka.net.

Станом на 10 серпня кілограм скумбрії коштує в середньому 343,49 грн. У липні середній показник становив 321,48 грн. Найдешевше товар зараз продають у Metro — за 316,94 грн, тоді як в Auchan та Novus ціна сягає 354 грн.

Від 10 липня середня вартість скумбрії збільшилася на 7,50 грн. Найпомітніший стрибок відбувся наприкінці першої декади серпня: 9 числа показник піднявся до 343,49 грн.

Зміни зачепили й соняшникову олію «Олейна» рафіновану. Пляшка об’ємом 850 мл нині обходиться в середньому у 101,60 грн. Для порівняння, липневий результат становив 99,55 грн.

Серед актуальних пропозицій найнижчу вартість зафіксовано у Metro — 99 грн. В Auchan продукт продають за 101,90 грн, у Novus — за 99,99 грн, а Megamarket встановив ціну 105,50 грн.

Таким чином, за місяць середній показник для цієї позиції зріс на 2,85 грн.

Відчутніша різниця спостерігається серед м’ясних виробів. Кілограм мисливських напівкопчених ковбасок «Алан» зараз коштує в середньому 800,56 грн. У липні аналогічний показник був на рівні 794,89 грн.

Найвигідніша пропозиція 10 серпня — в Auchan, де кілограм коштує 705,80 грн. У Metro ціна становить 740,94 грн, тоді як Megamarket та Novus пропонують виріб за 866,50 і 889 грн відповідно.

Попри коливання протягом періоду, від 10 липня середня вартість ковбасок збільшилася на 10 грн.

Загальна картина показує, що подорожчання продуктів у Запоріжжі відбувається нерівномірно: окремі категорії дорожчають поступово, тоді як інші демонструють помітніші стрибки.

Покупцям варто порівнювати пропозиції різних торговельних мереж, адже різниця між найнижчою та найвищою ціною на один товар може бути суттєвою.

Джерело: Мінфін

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