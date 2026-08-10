Українцям показали, якими будуть графіки відключення світла у Миколаївській області на 11 серпня.

У Миколаївській області 11 серпня 2026 року заплановані графіки відключення світла, обмеження електропостачання триватиме багато годин, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 11 серпня пов'язані з проведенням технічного обслуговування та капітального ремонту електромереж. Роботи проводитимуться заздалегідь визначеним графіком, а без електроенергії окремі споживачі можуть залишатися протягом восьми-дев'яти годин.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», мешканцям населених пунктів, чиї адреси потрапили до переліку, варто завчасно підготуватися до перерви в електропостачанні.

У Коблевому електроенергію планують відключити 11 серпня з 08:00 до 17:00. Причиною зазначено проведення технічного обслуговування електромереж. Обмеження стосуватимуться окремих будинків за такими адресами:

пров. Алея Фетивальна: 2.

БВ Прикарпаття: 36/364.

бульвар Чорноморський: 1/1, 3/1, 2.

Кишинівська: 2, 2А, 2Г, 5.

Корабелів: 2.

пр. Курортний: 8, 4/1, 7, 7/1, 8/10, 8А, 8/1, 8/8, 9, 9/5, 9Б, 9А, 10/1, 10, 12, 19, 21, 21Б, 23А, 43Б, 61, 61А, 7/5, 7/4, 26/1.

Миколаївська: 2, 13, 15, 17.

Морська: 36/686, 147, 148, 155Д, 157, 163.

Ще один значний перелік адрес потрапив до графіка у Березанці. Тут електроенергію 11 серпня планують відключити з 09:00 до 17:00. На цій території проводитимуть капітальний ремонт електромереж. Через масштаб робіт без електропостачання тимчасово залишаться будинки на кількох вулицях:

Банківський — 1, 2

Д. Донцова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Медична — 1, 3, 6

Миру — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А

Новосельська — 1/1, 1А, 1Б, 1В, 1, 2Д, 2, 2А, 2Б, 2Г, 2В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13Д, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21В, 22, 23, 24, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 40, 42, 44, 46, 7А, 11А

Степова — 101.

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