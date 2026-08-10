В Одеській області у вівторок, 11 серпня 2026 року, заплановані додаткові графіки відключення світла, повідомляє видання Politeka.net.
Частину споживачів очікують планові відключення, пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Графіки відключення світла в Одеській області на 11 серпня необхідні для підтримання надійної роботи енергосистеми, перевірки технічного стану обладнання та виконання робіт, які неможливо провести без тимчасового знеструмлення окремих ділянок мережі.
У селі Косівка електропостачання планують обмежити з 08:00 до 20:00. Тимчасові відключення стосуватимуться окремих будинків на вулицях.
- Молодіжна — 1–25, 25А, 26–29, 29А, 32–44, 47
- Набережна — 2, 2А, 2Б, 4–70 (включно з літерами)
- Степна — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
У селі Попаздра з 08:00–20:00 години без електроенергії можуть залишитися мешканці таких адрес:
- Верхня — 1–20 (з літерами)
- Нижня — 2–31 (з літерами)
- Середня — 1–15
- Шкільна — 1–24
У селі Курортне з 08:00–20:00 години електроенергію тимчасово відключать на окремих будинках по вулицях:
- Будацька коса — 14, 29/5, 7
- Курортна — б/н
- Набережна — 1–95 (включно з дробами та літерами)
- Нова — 1–110 (включно з літерами та б/н)
- Олександра Козубенка — 243/1
- Причальна — 1, 3, б/н
- Садова — 1–30 (з літерами та б/н)
- Чорноморська — 1–46 (розширений перелік з дробами)
- Шкільна — 1–35 (з літерами та б/н)
- пров. Чорноморський — 1, 1Б, 2, 4
Найбільший обсяг робіт запланований у селі Чабанське з 08:00–20:00 години. Тимчасові обмеження електропостачання торкнуться мешканців вулиць:
- Кольцева — 27
- Лиманська — 31–35
- Набережна — 1–21А
- Райдужна — 1–34
- Сергіївська — 12, 18, 24, 38
- Чорноморська — 1–16А.
Джерело: Сергіївка Офіційна
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