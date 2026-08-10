Графіки відключення світла в Одеській області на 11 серпня запроваджуються в межах профілактичних і технічних заходів.

В Одеській області у вівторок, 11 серпня 2026 року, заплановані додаткові графіки відключення світла, повідомляє видання Politeka.net.

Частину споживачів очікують планові відключення, пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Графіки відключення світла в Одеській області на 11 серпня необхідні для підтримання надійної роботи енергосистеми, перевірки технічного стану обладнання та виконання робіт, які неможливо провести без тимчасового знеструмлення окремих ділянок мережі.

У селі Косівка електропостачання планують обмежити з 08:00 до 20:00. Тимчасові відключення стосуватимуться окремих будинків на вулицях.

Молодіжна — 1–25, 25А, 26–29, 29А, 32–44, 47

Набережна — 2, 2А, 2Б, 4–70 (включно з літерами)

Степна — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

У селі Попаздра з 08:00–20:00 години без електроенергії можуть залишитися мешканці таких адрес:

Верхня — 1–20 (з літерами)

Нижня — 2–31 (з літерами)

Середня — 1–15

Шкільна — 1–24

У селі Курортне з 08:00–20:00 години електроенергію тимчасово відключать на окремих будинках по вулицях:

Будацька коса — 14, 29/5, 7

Курортна — б/н

Набережна — 1–95 (включно з дробами та літерами)

Нова — 1–110 (включно з літерами та б/н)

Олександра Козубенка — 243/1

Причальна — 1, 3, б/н

Садова — 1–30 (з літерами та б/н)

Чорноморська — 1–46 (розширений перелік з дробами)

Шкільна — 1–35 (з літерами та б/н)

пров. Чорноморський — 1, 1Б, 2, 4

Найбільший обсяг робіт запланований у селі Чабанське з 08:00–20:00 години. Тимчасові обмеження електропостачання торкнуться мешканців вулиць:

Кольцева — 27

Лиманська — 31–35

Набережна — 1–21А

Райдужна — 1–34

Сергіївська — 12, 18, 24, 38

Чорноморська — 1–16А.

Джерело: Сергіївка Офіційна

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