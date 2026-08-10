Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює й консультаційний супровід.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області включає соціальний супровід, побутову підтримку та послуги догляду вдома для людей, яким складно самостійно справлятися з повсякденними справами, пише Politeka.net.

Відповідну програму реалізує благодійна організація «Карітас». Ініціатива розрахована на вразливих громадян, які через похилий вік, інвалідність, стан здоров’я або наслідки війни потребують сторонньої підтримки.

Послуга доступна не тільки у Дніпрі. Працівники також охоплюють Краснопілля, Старі Кодаки, Любимівку, Таромське та Підгороднє.

Скористатися програмою можуть люди, які живуть у власних оселях. Підтримку також надають мешканцям модульних містечок, гуртожитків, колективних центрів та інших місць тимчасового перебування, зокрема установ УТОС.

Одним із ключових напрямів є допомога із самообслуговуванням. Соціальні працівники сприяють виконанню щоденних процедур громадянам, які мають труднощі через вік або обмежену рухливість.

Окремо передбачене користування пральнею. Люди можуть випрати одяг та постільні речі за допомогою пральних і сушильних машин, після чого отримати їх чистими та сухими.

Фахівці також стежать за самопочуттям підопічних. Якщо виникає потреба, вони допомагають організувати звернення до медичних чи інших необхідних служб.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює й консультаційний супровід. Спеціалісти допомагають розібратися з документами, соціальними виплатами та державними послугами.

Для переселенців передбачений супровід до органів соцзахисту та відділень Ощадбанку. Така підтримка потрібна, зокрема, під час проходження ідентифікації та оформлення пенсій чи інших виплат.

Працівники можуть допомогти з хатніми справами, придбанням продуктів, медикаментів та необхідних товарів. Це особливо актуально для маломобільних людей.

За необхідності учасникам тимчасово надають реабілітаційні засоби. Серед них — ходунки, милиці, крісла-туалети та протипролежневі матраци.

Програма передбачає також забезпечення базовими речами для щоденного використання.

Ще один напрям — психологічна підтримка. Спеціалісти працюють із громадянами, які пережили складні обставини, допомагаючи їм долати тривожність, стрес та наслідки воєнних подій.

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