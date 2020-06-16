Владимир Зеленский после новостей о заражении своей жены сделал заявление о вакцине против опасного китайского вируса

Так, президент Украины заявил о необходимости усилить переговоры с другими странами по вопросу сотрудничества в приобретении вакцины против COVID-19, когда она появится.

«Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня», - заявил президент.

В свою очередь, украинцы отнеслись к его призыву довольно скептично.

«Апофеоз пустых обещаний...еще вакцина не создана, а мы тут пропиаримся...просто идиотизм какой-то...У нас тестов не хватает, людям бесплатно их не делают, зато тут очередная вата...», «Зеленский поручил усилить международные переговоры о сотрудничестве с иноплатенянами, если они будут найдены», «даже если и не будет изготовлена, бабло уже в деле», - пишут люди.

Напомним, что ранее китайским вирусом заразилась супруга президента Елена Зеленская. Изначально сообщалось, что ее болезнь протекает в легкой форме, однако 16 июня появилась информация о ее госпитализации.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Состояние стабильное", - говорилось в сообщении ОП. Также отмечается, что в подключении к аппарату ИВЛ жена президента пока не нуждается.

Напомним, Елену Зеленскую срочно госпитализировали, состояние ухудшилось: "Подключение к аппарату ИВЛ...".

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский поразил поступком после диагноза жены: "Не смог и пару дней".

Также Politeka писала, что после заражения Зеленской принят спецпротокол: что теперь ждет президента, новые жесткие правила.