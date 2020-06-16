Владимир Зеленский после новостей о заражении своей жены сделал заявление о вакцине против опасного китайского вируса
Так, президент Украины заявил о необходимости усилить переговоры с другими странами по вопросу сотрудничества в приобретении вакцины против COVID-19, когда она появится.
«Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня», - заявил президент.
В свою очередь, украинцы отнеслись к его призыву довольно скептично.
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«Апофеоз пустых обещаний...еще вакцина не создана, а мы тут пропиаримся...просто идиотизм какой-то...У нас тестов не хватает, людям бесплатно их не делают, зато тут очередная вата...», «Зеленский поручил усилить международные переговоры о сотрудничестве с иноплатенянами, если они будут найдены», «даже если и не будет изготовлена, бабло уже в деле», - пишут люди.
Напомним, что ранее китайским вирусом заразилась супруга президента Елена Зеленская. Изначально сообщалось, что ее болезнь протекает в легкой форме, однако 16 июня появилась информация о ее госпитализации.
"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Состояние стабильное", - говорилось в сообщении ОП. Также отмечается, что в подключении к аппарату ИВЛ жена президента пока не нуждается.
Напомним, Елену Зеленскую срочно госпитализировали, состояние ухудшилось: "Подключение к аппарату ИВЛ...".
Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский поразил поступком после диагноза жены: "Не смог и пару дней".
Также Politeka писала, что после заражения Зеленской принят спецпротокол: что теперь ждет президента, новые жесткие правила.