Украинский продюсер Игорь Кондратюк сделал ошеломляющее заявление о России

Так, он заявил, что Россия для него умерла как страна. Продюсер уточнил, что ему не за что уважать большинство россиян, однако при этом выделил пятерку тех, чье мнение имеет для него значение.

Кондратюк заявил, что уважает музыкантов Андрея Макаревича и Юрия Шевчука, актеров Олега Басилашвили и Лию Ахеджакову, а также писателя Виктора Шендеровича. Такое мнение он озвучил в интервью журналисту Алексею Гончаренко (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Для меня Россия как страна умерла (исчезла прим.ред), ее не существует. Соответственно, много историй, которые у меня могли с ними быть, помножены на ноль. Я понимаю, что в РФ – 140 млн людей, все они разные, однако если говорить о культуре – там есть только несколько человек: Ахеджакова, Макаревич, Басилашвили, Шендерович и Шевчук. Они откровенно сказали, что "Крым наш" – это паранойя и они этого не понимают и не принимают. Россия для них – преступник и агрессор", – высказался Кондратюк.

Также продюсер добавил, что более 100 млн россиян, которые голосовали на выборах за Путина, являются такими же "палачами", как он сам.

"Вот вспомню фразу одного российского барда: "Промолчи – попадешь в палачи". Вот туда попали более 100 млн россиян. Они такие же палачи, как и Путин. Они ничем не отличаются от Путина. Его выбрали президентом в последний раз, когда уже была агрессия России против Украины. За что мне уважать россиян?" – возмутился шоумен.

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