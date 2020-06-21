Известный волонтер Наталья Юсупова резко высказалась об украинцах
По ее мнению, украинцы будто забыли о войне на Донбассе, они боятся китайского вируса, но не войны, которая происходит на востоке Украины. Она считает такое положение вещей в Украине совершенно постыдным.
Об этом она заявила в интервью для журналистов издания Обозреватель.
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"Это ужасно. Я себе дала слово – ежедневно писать посты, сколько раненых, что происходит. К сожалению, об этом действительно стали меньше писать и волонтеры, и патриоты, телевидение также не показывает. Следит только несколько сайтов", – отметила она.
Юсупова отметила, что неважно погиб один украинский военный или три, ведь это три украинские семьи, которые потеряли близкого человека. Она также привела в пример солдат из США, перед которыми буквально расступаются и жмут им руку, благодаря за то, что они защищают свою страну от внешних угроз.
"А сколько ребят умирает от ранений через год-два-три? Это очень трудно. Сын рассказывает, что в Америке идет военный – ему жмут руку, расступаются. А в Украине такое отношение к военным, знаете, наплевательское и хамское", – отметила Юсупова.
Женщина возмущена этим настолько, что даже предложила жесткое наказание для украинцев, которые будут неуважительно относиться к ветеранам ВСУ.
"Я бы вообще за это ввела уголовное наказание. Не пускают военных в маршрутку, хамят им или даже плюют вслед – это просто ганьба!", - резюмировала Юсупова.
Напомним, Зеленского предупредили о назревающей катастрофе в ВСУ: «Процветает имитация».
Как сообщала Politeka, ВСУ точным выстрелом отомстили оккупантам, кадры триумфа.
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