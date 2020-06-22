Главу государства Владимира Зеленского так и не дождались с официальным визитом в больнице Мечникова
Об этом пишет местное издание Днепровская панорама.
Как известно, сегодня, 22 июля, президент Владимир Зеленский должен был посетить больницу Мечникова в Днепре, где медсестры и врачи с утра ждали главу государства в фойе хирургии.
Главу государства ждали до полудня на палящем солнце, но Зеленский так и не приехал. Вместо него больницу посетила официальная делегация, которая вручила медикам награды.
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Автомобили со двора больницы убрали, чтобы кортеж Зеленского в целях безопасности беспрепятственно проехал прямо к хирургическому корпусу, но этого не произошло.
По информации журналистов, причины отсутствия Зеленского оказались банально простыми. У президента в последний момент перенесли место визита в Днепре.
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