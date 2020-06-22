Главу государства Владимира Зеленского так и не дождались с официальным визитом в больнице Мечникова

Об этом пишет местное издание Днепровская панорама.

Как известно, сегодня, 22 июля, президент Владимир Зеленский должен был посетить больницу Мечникова в Днепре, где медсестры и врачи с утра ждали главу государства в фойе хирургии.

Главу государства ждали до полудня на палящем солнце, но Зеленский так и не приехал. Вместо него больницу посетила официальная делегация, которая вручила медикам награды.

Автомобили со двора больницы убрали, чтобы кортеж Зеленского в целях безопасности беспрепятственно проехал прямо к хирургическому корпусу, но этого не произошло.

По информации журналистов, причины отсутствия Зеленского оказались банально простыми. У президента в последний момент перенесли место визита в Днепре.

Место встречи и представления штаба «слуг народа» неожиданно перенесли на Аллею Героев из музея АТО, и все это проводилось под прикрытием полиции.

Украинцы предположили, что у власти есть страх перед обществом и журналистами, которые собирались задать неудобные вопросы.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский наградил жителей ОРДЛО особыми привелегиями.

Согласно документу, дети с оккупированных территорий Крыма и Донбасса смогут вступать в вузы Украины без ВНО и будут иметь возможность поступить во все заведения, а не в ограниченные отдельным списком, как это происходит в данный момент.

Более того, все желающие абитуриенты с указанных выше территорий будут учиться в высших учебных заведениях за счет государства. Пока эта норма действует только для выпускников из Крыма.

Напоним, Офис Зеленского запугал украинцев новыми жесткими мерами по карантину и штрафами.

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