Пандемия китайского вируса набирает обороты

Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус, выступая на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ. При этом он подчеркнул, что вызванный пандемией масштабный кризис будет давать о себе знать на протяжении десятилетий.

"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемия гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - сказал Гебрейесус.

При этом он добавил, что самая большая в сложившейся ситуации, не сам вирус, а "нехватка глобальной солидарности и глобального лидерства".

"Мы не можем победить эту пандемию при разделенном мире. Политизация пандемии обостряет ее", - добавил Гебрейсус.

Отметим, по официальным данным на 23 июня в Украине с начала эпидемии китайский вирус выявили у 38 074 людей 1035 умерли пациентов, 16 956 выздоровели. При этом за прошедшие сутки в Украине выявили 833 заболевших, что на 152 случая больше, чем было сутками ранее.

Добавим, что с 22 июня в Украине усилен контроль за соблюдением карантина. Госпродпотребслужба и Национальная полиция будут реагировать значительно жестче на подобные случаи.

Напомним, Офис Зеленского запугал украинцев новыми жесткими мерами по карантину и штрафами.

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