В Житомирской области на Центральном рынке Бердичева избили женщину, которая попросила надеть маску
Инцидент произошел в воскресенье, 21 июня, передает berdichev.biz
Так, продавщица сделала замечание посетителю, который тут же набросился на нее. Женщина упала на пол и получила телесные повреждения. Кроме того, пострадал прохожий, который вмешался в конфликт.
На данный момент извесно, что делом занимаются правоохранители у которых есть видеозапись с камер наблюдения.
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Недавно мы писали, что в Минздраве объяснили все нюансы относительно ношения масок и перчаток во время карантина
Об этом рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Так, на улице маску носить не нужно (если вы одни или с семьей), но заходя в помещение, где много людей, ее нужно обязательно надевать.
"Мы не говорим про ношение масок на улице. Да, на улице мы сегодня можем ходить без маски. Заходя в общественные здания, мы должны надевать маску на лицо, которая прикрывает рот и нос", - заявил Ляшко.
Ляшко уже подчеркивал,что ношение маски только на рту - это неэффективное средство, это уже потенциальный источник инфицирования.
А вот вместо перчаток главный санитарный врач порекомендовал часто мыть руки с мылом или же обрабатывать их антисептиком.
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Как сообщала Politeka, послабления отменяются, срочное заявление главного санврача Ляшко.
Также Politeka писала, что новые сроки окончания карантина привели украинцев в замешательство: "не зря Зеленская заболела".