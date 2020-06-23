В Житомирской области на Центральном рынке Бердичева избили женщину, которая попросила надеть маску

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июня, передает berdichev.biz

Так, продавщица сделала замечание посетителю, который тут же набросился на нее. Женщина упала на пол и получила телесные повреждения. Кроме того, пострадал прохожий, который вмешался в конфликт.

На данный момент извесно, что делом занимаются правоохранители у которых есть видеозапись с камер наблюдения.

Недавно мы писали, что в Минздраве объяснили все нюансы относительно ношения масок и перчаток во время карантина

Об этом рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Так, на улице маску носить не нужно (если вы одни или с семьей), но заходя в помещение, где много людей, ее нужно обязательно надевать.

"Мы не говорим про ношение масок на улице. Да, на улице мы сегодня можем ходить без маски. Заходя в общественные здания, мы должны надевать маску на лицо, которая прикрывает рот и нос", - заявил Ляшко.

Ляшко уже подчеркивал,что ношение маски только на рту - это неэффективное средство, это уже потенциальный источник инфицирования.

А вот вместо перчаток главный санитарный врач порекомендовал часто мыть руки с мылом или же обрабатывать их антисептиком.

Напомним, украинцев добьют новыми штрафами в общественном транспорте на карнтине: «17 тысяч за…»

Как сообщала Politeka, послабления отменяются, срочное заявление главного санврача Ляшко.

Также Politeka писала, что новые сроки окончания карантина привели украинцев в замешательство: "не зря Зеленская заболела".