Українців попередили про нові жорсткі заходи через стрімке зростання кількості хворих китайським вірусом

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю телеканалу Перший Західний. Також ситуацію прокоментував на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар нагадав, що з 22 червня введено в дію новий адаптивний карантин. Так, до 31 липня точно не будуть пом'якшені такі вимоги, як носіння маски в громадських місцях, соціальна дистанція, обмеження кількості людей у приміщеннях.

За словами Шмигаля, після ослаблення карантину люди перестали боятися вірусу і вже не ставляться серйозно до обмежень, з-за цього почався стрімкий ріст захворюваності. Більш того, поширюються міфи, що вірус нібито вигадка.

«Але померлі люди — це реальність, хворі тисячі людей в Україні — це реальність, зростання щодня числа захворілих — це теж реальність», - підкреслив він.

Шмигаль зазначив, що «заради порятунку життів і здоров'я українців» і через те, що захворюваність зростає, влади змушені застосувати «досить жорсткі заходи».

«З наступного тижня, вже з понеділка Національна поліція, і Державна служба захисту прав споживача буде застосовувати до тих установам, організаціям, закладам, які допускають наявність людей без масок, без соціальної дистанції, без дезінфекції. Тобто, буде штрафуватися та заклад, в якому такі люди знаходяться, і безпосередньо люди, які знаходяться без масок», - пояснив прем'єр.

Зокрема посилити обмеження збираються у трьох областях на заході України - Закарпатській, Львівській, Волинській.

За словами Шмигаля, Львівська область «б'є антирекорди — щодня від 100 до півтори сотні хворих», а також регіон на другому місці за кількістю померлих.

Зазначимо, 24 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю інфікованих китайським вірусом. За останню добу захворіло 940 осіб.

При цьому у Львівській області коронавірус діагностували у 203 чоловік. Всього в регіоні захворіли 3323 людини, 120 людей померли і 700 пацієнтів одужали.

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