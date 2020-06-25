Юрий и Ирина Луценко похвастались фотографиями из карантинного отдыха в Карпатах

Как передает Politeka.net, фото- и видеоотчеты бывший генпрокурор Украины опубликовал у себя на странице в Фейсбук.

Еще в пятницу супруги Луценко были замечены на похоронах отца пятого президента Петра Порошенко, а в выходные они уже вовсю катались на квадрациклах по карпатским дорогам.

“Карпаты всегда офигительные. Не понимаю, почему туристы еще не забили все новенькие гостиницы, не удовлетворяются фирменным баношем и не дышат здесь лучшим в мире воздухом. Наслаждайтесь! ” – написал экс-генеральный прокурор.

Для отдыха Ирина Луценко выбрала камуфляжный костюм и весьма необычную обувь для активного отдыха – кроссовки с жемчугом от итальянского дома Fendi, которые стоят $ 700.

"Денег нагребли а теперь фотографирують морды и смеются с глупых людей", "Где же столько денег взять,чтобы жить безбедно в Англии.И бизнеса нет. ???", "Столько баблоса урвать,а чего бы и не покрасоваться,когда простые смертные концы с концами еле сводят!", "Обокрали нас и радуются", "Что, клюв подрихтовала?", - пишут украинцы в сети.

Напомним, Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата Верховной Рады по состоянию здоровья.

Об этом она сообщила на своей страничке в Фейсбук.

«Сообщаю, что подала Заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу» — написала Ирина Луценко.

Бывший глава ГПУ Юрий Луценко подтвердил в Фейсбук новость о том, что супруга написала заявление о сложении депутатских полномочий, из-за того, что она перенесла серьезную проблему с сердцем.

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги.

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