Юрий и Ирина Луценко похвастались фотографиями из карантинного отдыха в Карпатах

Как передает Politeka.net, фото- и видеоотчеты бывший генпрокурор Украины опубликовал у себя на странице в Фейсбук.

Еще в пятницу супруги Луценко были замечены на похоронах отца пятого президента Петра Порошенко, а в выходные они уже вовсю катались на квадрациклах по карпатским дорогам.

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“Карпаты всегда офигительные. Не понимаю, почему туристы еще не забили все новенькие гостиницы, не удовлетворяются фирменным баношем и не дышат здесь лучшим в мире воздухом. Наслаждайтесь! ” – написал экс-генеральный прокурор.

Для отдыха Ирина Луценко выбрала камуфляжный костюм и весьма необычную обувь для активного отдыха – кроссовки с жемчугом от итальянского дома Fendi, которые стоят $ 700.

"Денег нагребли а теперь фотографирують морды и смеются с глупых людей",  "Где же столько денег взять,чтобы жить безбедно в Англии.И бизнеса нет. ???",  "Столько баблоса урвать,а чего бы и не покрасоваться,когда простые смертные концы с концами еле сводят!", "Обокрали нас и радуются", "Что, клюв подрихтовала?", - пишут украинцы в сети.

Напомним, Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата Верховной Рады по состоянию здоровья.

Об этом она сообщила на своей страничке в Фейсбук.

«Сообщаю, что подала Заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу» — написала Ирина Луценко.

Бывший глава ГПУ Юрий Луценко подтвердил в Фейсбук новость о том, что супруга написала заявление о сложении депутатских полномочий, из-за того, что она перенесла серьезную проблему с сердцем.

луценко ирина

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги.

Также Politeka писала, что слуга народа засветила в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть.