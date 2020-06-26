Каждый день в Украине проверяется около четырех тысяч объектов, выписываются штрафы и предписания

Так, начиная с 18 июня Госпотребслужба усилила надзор за соблюдением карантина.

Таким образом, всего за один день было проверено 4 тысячи 269 объектов, в частности более 650 заведений общественного питания.

На каждом четвертом объекте были выявлены нарушения соблюдения требований противоэпидемических мероприятий.

Инспектора Государственной потребительской службы по результатам проверок уже выписали 896 предписаний и 74 штрафа.

Также известно, что 102 случая по выявленным нарушениям информировались представителями Национальной полиции Украины. Еще 189 случаев – органами местной власти.

Ранее мы писали, что уже начали штрафовать тех, кто находится в подземке без маски.

"По информации правоохранителей, с момента возобновления работы метрополитена было составлено 37 административных протоколов о нарушении масочного режима. По одному из них уже вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 000 грн", – говорится в сообщении.

«В Верховной Раде маски у одного из 10», «Вместо простого решения поставить санитайзеры на станциях лучше штрафовать людей за ненадетые перчатки. И выгодно к тому же», «Какого куя в метро я не вижу антисептика при входе и на станциях, маршрутчики должны ставить, магазины тоже, а метрополитен - нет?», «Да ладно вам.. Он там был всего ОДИН? И потом не оштрафовали, а выписали штраф, который должен подтвердить суд. И, кстати, хотелось бы увидеть квитанцию, по которой презик штраф оплатил», - пишут в сети.

Напомним, вторая волна набирает обороты, в Украине побит новый антирекорд: Минздрав раскрыл, к чему готовиться.

Как сообщала Politeka, новый антирекорд по количеству зараженных, Шмыгаль не выдержал: "С понедельника полиция...".

Также Politeka писала, что Зеленский сделал срочное заявление по ужесточению карантина.