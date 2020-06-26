Украинец отреагировал на заявление депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой о "некачественных детей" и "стерилизацию украинцев"

Как передает Politeka.net, Виталий Папушой опубликовал у себя на странице в Фейсбук пост, в котором возмутился заявлению Третьяковой. Украинец поделился своими рассуждениями и частью своей биографии:

"Когда я родился, отец был колхозником, мама инвалид 2 группы. В 5 лет полиомиелит, лежачая больная до 12 лет, потом 5 операций, костыли. Инвалид. Родили двух детей.

У меня два высших образования. Мединститут и семинария. Сестра Таня — два высших. Педагог младших классов и биология. У сестры двое детей — высшее образование. Работают.

У меня 4 детей. Ради социалки? В 90-х платили по 5 грн. в месяц. Я даже не оформлял. А какие замечательные дети выросли.

Старшая 3 года в ВСУ по контракту. Сын сегодня контракт в ВСУ. Еще одна дочь — высшее образование. Фортепиано и деригент народного хора. Воспитывает дочь. Младшая еще в школе.

Со слов Третякової мою маму надо было стерилизовать?", - резюмировал возмущенный украинец.

Ранее мы писали, что народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова ответила на критику ее слов о "детях низкого качества".

Соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.

По ее словам, критика ее слов не что иное, как "булинг".

"Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они очень важны для меня во время организованного буллинга. Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду на публичной встрече/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь в будущих лекциях, выступлениях, встречах", - отметила нардеп.

Более того, она собирается покидать пост главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики.

"Никуда не собираюсь идти под давление снаружи. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь. И не было никакой возможности его реализовать если бы не наш президент (Владимир Зеленский - ред.) и Андрей Ермак", - заверила Третьякова.

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