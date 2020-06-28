В воскресенье, 28 июня, украинские волонтеры решили оригинально поздравить сограждан, проживающих на неподконтрольной территории Донбасса, с праздником



Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-центр Штаба ООС.

Так, ко Дню Конституции Украины волонтеры решили запустить флаг нашей страны на неподконтрольную Киеву территорию. Делалось это неподалеку от линии разграничения. Уточним, что это уже не первый раз, когда флаг Украины запускают на Донбасс, однако сегодня целью было поздравить сограждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированной территории.

Волонтеры сперва размотали пятнадцати метровый флаг, после этого закрепили его и запустили в небо.

Как признались волонтеры, уже через несколько часов жители оккупированного Донецка начали делиться фотографиями пролетающего флага.

«Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не кинул, давайте совместно бороться за Украину. У нас все получится, и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и в Снежном и в Шахтерске», - сказал один из волонтеров.

До этого мы писали, что на территории оккупированного Донецка появились игрушки с украинскими флагами и аббревиатурой.

Как сообщил местный блогер, подобные игрушки теперь можно найти в детских магазинах города.

«Магазин Дом игрушки на Текстильщике в Донецке. Когда хозяин – патриот Украины», – подписал снимки Злобный Донецкий Укр.

Напомним, предатели Украины больно поплатились за получение гражданства РФ.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что Россия заявила о прорыве на Донбассе и выдала правду об «Л/ДНР».