Грошова допомога для ВПО в Одеській області буде виплачуватися по-новому через впровадження змін.

Одеську область чекають зміни у механізмі фінансування окремої грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб, пише Politeka.net.

В Україні запускають експериментальний проєкт, за яким бюджетні кошти спрямовуватимуть безпосередньо отримувачу на спеціальний рахунок, а не установі, яка надає соціальні послуги.

Новий порядок передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2026 року № 966. Документ запроваджує принцип «гроші ходять за людиною» для фінансування стаціонарного догляду та підтриманого проживання.

Важливо, що йдеться не про нову виплату для всіх ВПО в Одеській області. Експеримент поширюватиметься лише на визначені категорії переселенців, які потребують відповідних соціальних послуг через вік або стан здоров’я.

Хто з ВПО в Одеській області може отримати фінансування

Скористатися новим механізмом зможуть дві категорії внутрішньо переміщених осіб:

люди похилого віку;

люди з інвалідністю.

При цьому одного лише статусу ВПО для участі в проєкті недостатньо. Людина повинна потребувати стаціонарного догляду або підтриманого проживання.

Для інших переселенців порядок призначення та отримання державної допомоги залишається без змін. Тобто запуск експерименту не означає автоматичного призначення нових виплат усім ВПО.

Як зміниться принцип виплати коштів

Головне нововведення стосується саме того, кому надходитимуть бюджетні кошти. Раніше фінансування соціальних послуг спрямовувалося безпосередньо закладу, який забезпечував догляд або проживання. Тепер гроші зараховуватимуть на спеціальний рахунок людини, яка має право на відповідну послугу.

Кошти матимуть цільове призначення — їх можна буде використовувати для оплати передбачених соціальних послуг. Таким чином, фінансування буде прив’язане не до конкретної установи, а до самого отримувача.

Окремо передбачили умови для тих ВПО, яким право на відповідні соціальні послуги вже було визначене раніше. Їм не потрібно повторно проходити всю процедуру оформлення — допомога та обслуговування продовжуватимуться на підставі вже ухваленого рішення.

Отже, новий механізм насамперед змінює спосіб фінансування соціального догляду для визначених категорій ВПО. Для більшості переселенців в Одеській області правила отримання інших видів державної підтримки залишаються чинними.

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