Космонавт Юрий Гагарин просил передать прощальное письмо своей супруге Валентине в случае, если всё закончится плохо

Юрий Гагарин проводил активную подготовку к первому полёту в космос. Его жена и родные не знали, что выбрали его, что он будет первым. Юрий предпочел утаить этот факт и не волновать родных, ведь не так давно 7 марта 1961 года на свет появилась вторая дочь. Прощальное письмо, предназначенное для супруги и детей, Гагарин написал 10 марта. Его должны были передать в случае, если всё закончится плохо.

О том, что Юрий в космосе Валентина услышала по радио.

«Муж твой в космосе!» - сообщила соседка семьи – «Приземлился благополучно!»

На этот раз письмо не оказалось в руках Валентины.

Впервые встретились Юрий и Валентина на танцах в Оренбурге, когда он учился в 1-ом Военно-авиационном лётном училище. Валентина родом из Оренбурга и в тот момент была студенткой Медицинского техникума. Спустя 2 года после знакомства в 1957 году молодые поженились.

В апреле 1959 года в Мурманской области, где Гагарин служил после окончания училища, родилась первая дочь Елена. Юрий стал частью команды кандидатов в космонавты. В 1960 году семья Гагариных переехала в Москву.

В 1961 году Валентине казалось, что она самый счастливый человек: любимый муж, две дочери, приятные хлопоты. Она была уверенна, что впереди их ждет прекрасная жизнь.

То самое прощальное письмо Валентина получила через семь лет, в апреле 1968 года. Отрывок из письма 10 апреля 1961 года гласит:

«Хочу, Валечка, посвятить этот полет людям нового общества, коммунизма, в которое мы уже вступаем, нашей великой Родине, нашей науке. Надеюсь, что через несколько дней мы опять будем вместе, будем счастливы.

Валечка, ты, пожалуйста, не забывай моих родителей, если будет возможность, то помоги в чем-нибудь. Передай им от меня большой привет, и пусть простят меня за то, что они об этом ничего не знали, да им не положено было знать. Ну вот, кажется, и все. До свидания, мои родные. Крепко-накрепко вас обнимаю и целую, с приветом, ваш папа и Юра».

Валентина больше не вышла замуж. Всю жизнь она посвятила детям, внукам и работе.

Более 30 лет Валентина являлась сотрудником лаборатории Медицинского управления Центра Управления Полётами. Она всегда была скромной и не желала славы. В 1981 году Валентина Ивановна выпустила книгу о супруге «108 минут и вся жизнь». В возрасте 84 лет её не стало, умерла Валентина 17 марта 2020 года.

Старшая дочь Елена получила образование в МГУ. Её дочь Екатерина, которая родилась в 1987 году, также окончила МГУ.

Младшая дочь Галина окончила Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Единственный сын Галины Юрий 1989 года рождения стал выпускником факультета госуправления МГУ.

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