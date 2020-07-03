Министр Юстиции Украины Денис Малюська предложил переделать Лукьяновское СИЗО в отель

Такое заявление чиновник сделал в комментарии журналистам, передает "Укринформ".

По словам министра, такой способ поможет вернуть территории "инвестиционную привлекательность".

"Мы частично разгрузим Лукьяновское СИЗО, сделаем на Бориспольской трассе также Киевский следственный изолятор. Но инвестиционной привлекательности здания 19 века особо не имеют в том смысле, что это исторические достопримечательности. Их нельзя снести, построить новые здания, комплексы, офисные здания и тому подобное", - выразился он.

Министр также отметил, что такая практика осуществляться в Европе.

"Единственный вариант, который я вижу, но опять же, с бизнесом он не просчитан, это отель, например. Отель, который мог бы быть стилизован под тюрьму. В Европе это практикуется, пользуется популярностью", - заявил чиновник.

Также он напомнил, что в СИЗО в свое время пребывали известные украинские личности.

"Это вообще будет туристическая бомба. То есть можно ночевать в номере, который был тюрьмой, и где, например, находился известный поэт или политик. Тем более недалеко от центра ", - сказал Малюська.

Кроме того он уверен, что в ближайшее время будет принят закон, который позволит продавать наши тюрьмы и получать 70% доходов для строительства новых.

Пользователи сети довольно негативно встретили такую новость, определив такую идею как минимум странной.

"Каждому туристу - туберкулёз в подарок!", "Мы ещё от гиперлупов не оправились", "Может сразу в луна-парк?", - писали пользователи сети.