Украинцы не желают избавляться от влияния РФ

Как передает Politeka.net , такое мнение выразил телеведущий Остап Дроздов в интервью ISLND TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По его словам, состояние нынешней Украины вызывает у него ненависть.

"Я ненавижу Украину из-за тех всех придурков, которые тут живут, не хотят делать это своей страной, которые и дальше сидят в одном месте у нашего северного соседа (России - ред.) – ненавижу “народ”, который сходил на эти выборы и проголосовал за обитателя дна (Владимира Зеленского - ред.)", - заявил телеведущий.

Также Дроздов отметил, что права настоящих украинцев в Украине ущемляются.



