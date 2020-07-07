Украинцы не желают избавляться от влияния РФ
 
Как передает Politeka.net, такое мнение выразил телеведущий Остап Дроздов в интервью ISLND TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)  
 
По его словам, состояние нынешней Украины вызывает у него ненависть.
 
"Я ненавижу Украину из-за тех всех придурков, которые тут живут, не хотят делать это своей страной, которые и дальше сидят в одном месте у нашего северного соседа (России - ред.) – ненавижу “народ”, который сходил на эти выборы и проголосовал за обитателя дна (Владимира Зеленского - ред.)", - заявил телеведущий.
 
Также Дроздов отметил, что права настоящих украинцев в Украине ущемляются.
 

"У меня за столько лет есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я ее гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти тридцать лет глобально несчастливый человек. Вот, живет себе нормальный человек в своей стране, не имея возможности практиковать свой язык на всей территории от Сяна до Дона, что мне в гимне пообещали, не имея возможности видеть единомышленников, не имея всего этого даже на половине своей территории, я буду её не то что ненавидеть, я бы её задушил голыми руками", – заявил Дроздов.

Также мы сообщали, что украинский композитор Владимир Быстряков заявил, что в Украине сложилась абсурдная ситуация в связи с поднятием патриотизма.

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"У нас (В Украине - ред.), вместо того чтобы поднимать уровень жизни, поднимают уровень патриотизма на голодный желудок. У нас ходят ребята со свастикой, зигуют и так далее. Напоминает эпоху Гитлера, но тот перед войной обеспечил народу достойное проживание", - уверен композитор.

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками. 

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.

 
 