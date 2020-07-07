Также мы сообщали, что украинский композитор Владимир Быстряков заявил, что в Украине сложилась абсурдная ситуация в связи с поднятием патриотизма.
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"У нас (В Украине - ред.), вместо того чтобы поднимать уровень жизни, поднимают уровень патриотизма на голодный желудок. У нас ходят ребята со свастикой, зигуют и так далее. Напоминает эпоху Гитлера, но тот перед войной обеспечил народу достойное проживание", - уверен композитор.
Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.