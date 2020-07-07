Украина внесла Албанию в список стран "красной зоны"

Албания пополнила список стран "красной зоны" Министерства здравоохранения Украины по показателям заболеваемости COVID-19.

Как пишет Politeka.net, об этом заявил Государственное агентство развития туризма Украины на официальной странице в Facebook.

По состоянию на 6 июля 2020 года, в Албании насчитывается 1160 активных случаев COVID-19, а показатель на 100 тысяч населения насчитывает 40,3 случаев.

"Информация по поводу пяти стран, куда можно полететь на отдых украинцам: в красную зону попала Албания. «Черными» остаются Черногория и Египет.

Также, в Гостуризме напомнили, что те граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" должны соблюдать 14-дневную обсервацию или воспользоваться приложением «Дій вдома».

Своим решением Кабинет Министров разрешил не проходить обсервацию, тем гражданам, которые приехали из стран "красной зоны", но при условии, что они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и будут иметь отрицательный результат.

Въезд в Украину из стран "зеленой зоны" разрешили без ограничений.

Иностранным же гражданам, при въезде в Украину будет необходим страховой полис, который покроет расходы на обсервацию и COVID-19.