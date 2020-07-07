Украина внесла Албанию в список стран "красной зоны"
Албания пополнила список стран "красной зоны" Министерства здравоохранения Украины по показателям заболеваемости COVID-19.
Как пишет Politeka.net, об этом заявил Государственное агентство развития туризма Украины на официальной странице в Facebook.
По состоянию на 6 июля 2020 года, в Албании насчитывается 1160 активных случаев COVID-19, а показатель на 100 тысяч населения насчитывает 40,3 случаев.
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