У Міністерстві закордонних справ звернулися до українців з важливою заявою у зв'язку з відкриттям кордонів і зняттям заборони на виїзд за кордон для відпочинку

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю «Укрінформ».

Наголошується, що МЗС не радить українцям залишати межі країни, але уточнює, що забороняти відпочинок за кордоном не буде

"МЗС ніяк не стоятиме на шляху українських громадян, які хочуть виїхати. Але все, що в моїх силах, – це нагадати їм, що зараз будь-яка подорож – це піддає себе небезпеки. Тому подорожуйте, якщо хочете, але завжди пам'ятайте, що світ досі небезпечний!", - підкреслив міністр.

Зазначимо, українці бурхливо відреагували на заяву.

«наші Благодійники! Туризм вбили, а тепер заважати не будуть», «Відпочивати готуються. Незабаром зникнуть з горизонту, десь на пляжі в теплому океані», «Може МЗС і не заважає, але на кордонах великі проблеми, якщо не прикордонники, поліція так заважає по-людськи проїхати. На всіх пропускних пунктах виникають проблеми», - пишуть в мережі.

Як відомо, у понеділок, 15 червня, Україна відкрила всі пункти пропуску в аеропортах і відновила міжнародні рейси після карантину.

Українці вже можуть літати в такі держави:

Албанія і США — без обмежень на кордоні;

велика Британія — з дотриманням 14-денного карантину по прибуттю;

Туреччина — без обмежень на кордоні, але з тестуванням в аеропорту після прильоту.

З 27 червня до списку країн додасться Туніс (по прибуттю потрібно буде зробити тест).

З 1 липня буде розглянуто можливість відкриття кордонів в у разі поліпшення епідемічної ситуації в Україні) з Кіпром, Чорногорією, Грузією, Грецією.

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