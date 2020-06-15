У Міністерстві закордонних справ звернулися до українців з важливою заявою у зв'язку з відкриттям кордонів і зняттям заборони на виїзд за кордон для відпочинку
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю «Укрінформ».
Наголошується, що МЗС не радить українцям залишати межі країни, але уточнює, що забороняти відпочинок за кордоном не буде
"МЗС ніяк не стоятиме на шляху українських громадян, які хочуть виїхати. Але все, що в моїх силах, – це нагадати їм, що зараз будь-яка подорож – це піддає себе небезпеки. Тому подорожуйте, якщо хочете, але завжди пам'ятайте, що світ досі небезпечний!", - підкреслив міністр.
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Зазначимо, українці бурхливо відреагували на заяву.
«наші Благодійники! Туризм вбили, а тепер заважати не будуть», «Відпочивати готуються. Незабаром зникнуть з горизонту, десь на пляжі в теплому океані», «Може МЗС і не заважає, але на кордонах великі проблеми, якщо не прикордонники, поліція так заважає по-людськи проїхати. На всіх пропускних пунктах виникають проблеми», - пишуть в мережі.
Як відомо, у понеділок, 15 червня, Україна відкрила всі пункти пропуску в аеропортах і відновила міжнародні рейси після карантину.
Українці вже можуть літати в такі держави:
Албанія і США — без обмежень на кордоні;
велика Британія — з дотриманням 14-денного карантину по прибуттю;
Туреччина — без обмежень на кордоні, але з тестуванням в аеропорту після прильоту.
З 27 червня до списку країн додасться Туніс (по прибуттю потрібно буде зробити тест).
З 1 липня буде розглянуто можливість відкриття кордонів в у разі поліпшення епідемічної ситуації в Україні) з Кіпром, Чорногорією, Грузією, Грецією.
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