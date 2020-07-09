Президент Владимир Зеленский приедет с рабочим визитом в Волынскую область

В частности, он посетит 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации.

Там перед приездом президента военным приказали выгребать воду из луж, которые образовались вследствие отсутствия ремонта дороги.

Военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая болото, передает 24 канал со ссылкой на источники из 204-й Севастопольской бригады тактической авиации.

Известно, что приказ дало командование части под видом ремонта дорог, которые не проводились до того примерно в течение 20 лет.

Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн грн

Такие данные он внес в реестр электронных деклараций.

Согласно опубликованным данным, 2 июля Зеленский получил 12 млн 114 тыс. грн дохода от отчуждения недвижимого имущества. Еще 1 млн 356 тыс. гривен ему принесло отчуждение земельного участка.

Покупателем имущества значится Валентина Кисель – жена народного депутата Украины, главы Днепропетровской областной организации партии «Слуга народа» Юрия Киселя.

Ранее сообщалось, что согласно декларации, доходы Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тыс. 468 грн. Семья уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 млн грн.

Напомним, украинка разочаровалась в "ненастоящем" Зеленском: "Вы нас просто добиваете".

Как сообщала Politeka, Зеленский нарушил закон, появилось признание президента: «сумма в 50 прожиточных минимумов».

Также Politeka писала, что эксперт рассказал, при каких условиях "скинут" Зеленского: "угроза начнется тогда, когда..."