Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на ситуацію з надходженням повісток до війсккомату випускникам шкіл, яким виповнилось 18 років

Як повідомляє Politeka, про цю ситуацію Шмигаль розповів під час засідання українського уряду.

Так, за його словами, міністерства оборони та освіти повинні краще скоординувати комунікацію між собою і безпосередньо саму роботу з приводу призову випускників на строкову службу в армії.

Глава Кабміну закликав міністерства зайнятись цим питанням, "щоб батьки і діти не нервували".

"Ситуація з військовим призовом випускників шкіл і повістками, які їм почали приходити. Я попрошу міністра оборони і в.о. міністра освіти краще скоординувати комунікацію по цьому питанню, щоб батьки не нервували, діти не нервували", - наголосив він.

Також Шмигаль зазначив, що юнаки, які досягли 18 років і які бажають надалі навчатись у вищих навчальних закладів, повинні отримати цю можливість.

"Їм, напевно, не треба вручати терміново повістки. Дітям треба дати можливість спокійно підготуватися до вступу (у виш, - ред.)... Включіться в процес, важливо довести на місця військовим комісарам, щоб в цьому плані була координація і спокій", - закликав Шмигаль.

Як відомо, ситуація з повістками виникла на тлі того, що в карантинних умовах сесії ЗНО та вступну кампанію до вищих навчальних заклдів було перенесено.

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