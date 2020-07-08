Міністерство охорони здоров'я обговорює з Міністерством освіти формат роботи шкіл з 1 вересня в умовах пандемії
Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "BBC Україна".
За словами Ляшка, 1 вересня діти підуть у школу. Однак, як саме це буде - зараз обговорюється з виконуючим міністра освіти Сергієм Шкарлетом.
Зокрема, розглядається можливість обмеження одночасного перебування дітей у класах та навчання по змінах.
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"Спрогнозувати эпидситуацию на вересень майже неможливо. Готуємося і до найгірших сценаріїв, до дистанційної освіти, до проміжних варіантів і до повного повернення дітей до школи", - Зазначив Ляшко.
Нагадаємо, раніше доктор Євген Комаровський закликав українців готуватися до того, що освіта не буде колишнім, хоча діти в школу і підуть. Він підкреслив, що в школах повинно бути соціальне дистанціювання – не 30 осіб у класах, а, наприклад, 15. За партою діти повинні сидіти по одному.
Доктор підкреслив, що діти повинні максимум часу проводити на свіжому повітрі.
«І я б робив, як в інших країнах – поки у нас тепло, діти повинні вчитися на свіжому повітрі, по максимуму", — сказав лікар.
Також у класах необхідно налагодити систему вентиляції, стежити за температурою і вологістю повітря. На ці речі ми й повинні звертати увагу.
Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".
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