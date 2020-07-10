В Киеве дали понять оккупантам, что украинской воды на полуострове России не видать

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что жители полуострова обеспечены питьевой водой.

На данный момент от недостатка воды страдает только промышленность оккупантов.

По его словам, Украина не собирается поставлять воду на территорию временно российского Крыма, дабы не подпитывать оккупантов и их военные объекты.

"Крымское население обеспечено водой. Никаких проблем для крымского населения на сегодняшний день не существует. Там вода есть в достаточном количестве для того, чтобы население ее пользовалось. То, что там нет воды для промышленности – это уже другой вопрос.

Позиция простая: когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, обязательно будет украинская вода. Повторю, до того времени, пока Крым не является украинским, я считаю, что подавать туда воду для оккупантов, для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечено на 100%", – сказал Данилов.

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Об заявил глава оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов.

Минобороны России построит временный трубопровод для обеспечения Крыма пресной водой. Он будет перебрасывать 60 тыс. кубометров в сутки из Белогорского района в Симферополь,

"Вчера сюда прилетал Дмитрий Витальевич Булгаков (специалист по тыловому обеспечению) и команда Минобороны. Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского", – рассказал Аксенов.

Также он отметил, что в трех основных водохранилищах для снабжения Симферополя осталось воды на 110 дней.

Напомним, РФ может начать новый конфликт с Украиной, переговоры провалились: "плюнули врагу в лицо".

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