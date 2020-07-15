Крымчане, которые радувались возвращению в «родную гавань», все больше прозревают от реальности, которую им принесли россияне

Об очередном эпизоде «просветления» написала в Твиттер блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.

В качестве примера она опубликовала скрин некой Тети-Веры Хабалкиной, которая рассказала о том, как люди в Евпатории обожглись, сдавая квартиры ополченцам и представителям «глубинной России».

По словам женщины, ее соседка еще в 2014 году сдала квартиру женщине с ребенком из Донецка, которая заселялась «только на две недели». Затем в нагрузку приехал ее муж, «ополченец», получивший контузию на фронте, и начались пьяные гулянки, скандалы и ежедневные драки.

При этом через две недели квартиранты съезжать отказались, как и платить за жилье.

«При попытке их выселить ополченец перебил все в доме и хозяйку отметелил, и ее сына, и соседей, которые вступились за пожилую женщину. Вызвали полицию. Но ущерб так никто и не возместил: ни моральный, ни материальный, ни на лечение денег не дал», – рассказала Тетя-Вера.

Но все «самое лучшее» ждало крымчан впереди.

«Потом приехала глубинная Россия. Такая глубинная, которой никогда в Евпатории не было! И я поняла – больше мы сдавать жилье никогда не будем! Нервы дороже, здоровье дороже, жизнь дороже!».

Исповедь жительницы оккупированного города блогер подписала очень коротко:

«Прекрасное из Евпатории: гавань прям по нашим скрепам прошлась... катком».

Напомним, фанат Путина завыл от безнадеги и рассказал о последствиях аннексии Крыма.

акже Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".