Легендарная актриса театра и кино Ада Роговцева 16 июля отметила 83-й день рождения

Эта хрупкая женщина обладает недюжинной силой духа и умеет тихим голосом донести до миллионов поклонников простые истины о любви, долге, патриотизме, передает Politeka.net.

С самого начала боевых действий на Донбассе актриса начала помогать украинским защитникам, собирая деньги на лечение раненых, а также выступая перед солдатами на Донбассе.

В своих многочисленных интервью Ада Николаевна неоднократно рассказывала о своем отношении к происходящему, прямо называя Россию агрессором, а Путина – современным Гитлером. Но еще больше ее беспокоит тот факт, что далеко не все украинцы понимают серьезности и опасности положения, в котором оказалась страна из-за агрессии РФ.

«Продолжается война, а мы живем так, будто ее нет. Там, на войне, мерзнут мальчики, недоедают, смотрят смерти в лицо. И гибнут. Вот эти две реальности меня поражают. Ведь будто у гробов танцуем, объедаемся. Это не значит, что должна замереть жизнь, но нужно быть милосерднее. Эта опасность не только над теми мальчиками – она над нами», – уверена легенда.

Поездки на фронт стали частью жизни актрисы, и она отправляется к бойцам ВСУ без страха.

«Я еду туда только потому, что они зовут. Они меня знают, и друг другу передают контакты. И не передают, что была артистка, а просто: «Была Ада», «Была Ада Николаевна». Так сложилось, возможно, благодаря интернету, я стала таким вот олицетворением женщины, которая приедет, которую можно обнять, и она скажет очень простые слова», – призналась как-то Роговцева.

Анализируя происходящее на востоке Украины, актриса предельно откровенна:

«Так сложилось, что люди зомбированные. Зомбированны этой коммунистической идеологией, которой была зомбирована и я всю свою сознательную жизнь. В этой ситуации нужно только очень много читать, много интересоваться, расспрашивать, так, как я в свои 80 лет - не бояться быть на передовой, где гибнут ребята. Я стояла на том месте, где через полтора часа двух очень серьезно ранило. На том месте мы играли эпизоды выступлений, читали стихи».

К воинам, для которых каждый день под прицелом врага может стать последним, у Ады Николаевны трепетное отношение не только потому, что она искренне переживает за них. Актриса прекрасно понимает, что испытывают их матери, которые ждут сыновей с войны или уже потеряли их. Дело в том, что 1 июля 2012 года ее 50-летний сын Константин скончался от неизлечимой болезни.

«Не может женщина пережить смерть своего сына, она становится другой, потусторонней, которой стала и я, похоронив своего сына. Не стало в 50 лет моего счастья, моей жизни, его смысла. И если бы не дочь, не внуки, я бы сейчас не сидела перед вами, потому что вместе с сыном мать умирает. И сколько таких мертвых матерей сейчас в Украине. О них нужно заботиться, а кто это сделает? Иногда и доброго слова не скажут, не говоря уже о том, чтобы заплатить деньги, чтобы она хотя бы цветы сыну на могилу купила», – рассказала актриса.

Тема российско-украинских отношений по-прежнему не обходит стороной ни одно интервью с этим человеком. Ада Николаевна много лет снималась в России, но никогда не считала себя российской актрисой:

«Я всю жизнь играла в России, кроме Украины. Мне говорят: «Ада, ты наша». А я им отвечаю: «Я не ваша. Я своя, я украинская».

Напомним, Роговцева рассказала, с чего начался конфликт на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Ада Роговцева рассказала о причине российской агрессии.

Также Politeka писала о том, что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.