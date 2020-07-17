Российский писатель, журналист и публицист Саша Сотник жестко раскритиковал общество РФ

По его словам, среднестатистический россиянин, когда чем-то недоволен, обычно говорит так: "проживу как-нибудь", а это в большинстве случаев означает где-то своровать, а где-то подлизаться.

Такое мнение он озвучил 2019 года в блоге для издания Обозреватель.

"Среднестатистический россиянин, когда чем-то недоволен, обычно говорит так: "проживу как-нибудь". Это означает, где-нибудь подворую, где-нибудь прогнусь, там лизну, тут ухвачу, там что-нибудь скручу, домой притащу. Такие люди никогда не пойдут атаковать власть, не построят баррикад и не пойдут в партизанские отряды. Они не будут идейно биться с оккупационным режимом, они будут выживать. К большому сожалению, таких людей 86%", - отметил публицист.

Он отметил, что россияне не знают другой жизни и не верят в то, что во многих странах можно жить намного лучше, чем в России.

"Россияне даже представить не могут, что есть другая жизнь и другой стиль жизни. Они не думают о том, что жизнь человеку дается один раз и надо ее прожить честно, достойно, не мешая другим. Они не знают, что это такое свободная жизнь", - считает Сотник.

Сотник объяснил, что именно путинский режим меняет сознание россиян.

"Тем более, что режим в РФ меняет мозги россиян в сторону чего-то доисторического, тащит их куда-то даже не в средневековье, а в пещерный век. Так, как украинцы, россияне не изменятся по нескольким причинам. Все последние годы Украина двигалась к открытости, это и безвиз, и само желание быть открытыми. В России все наоборот, там все движется в сторону закрытости - путь в пещеру", - резюмировал писатель.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

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