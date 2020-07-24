"Не могу успокоиться. Это не страшный сон, это ужасная реальность. В стране война, каждый день раненые. Новости с фронта сбивают с ног. Оккупанты убивают медика, не отдают тело, когда все же тело мужчины возвращают то мы читаем сценарий фильма ужасов. Человека разрезали, выпотрошили и отдали. И это официальная информация!! Волонтеры вчера были на прощании с медиком, его хоронили в закрытом гробу, это просто ужас", - отметила волонтер.



По ее словам, власть бездействовала, видя как умирал украинский воин.

"А власть молчит! Четыре дня дрон снимал, как умирал украинский воин, это что за издевательство?? Никто не наказан, никто не отвечает на вопросы, никто вообще не чувствует себя виноватыми! Более того, одно вонючее существо весело пишет новость, что все малыши патриоты, прекращение огня и никто не имеет право отвечать врагу. Сидите и ждите когда Вас уничтожат. Почти семь лет борьбы, потерь, слез и ожидания победы. Самое страшное, мы знали, что будет плохо, мы все кричали, просили, уговаривали.. Никто не послушал", - заключила Юсупова.