Волонтер Наталья Юсупова раскритиковала действия властей на фронте
Как передает Politeka.net, соответственній пост она опубликовала на свой страничке в Facebook.
По ее словам, власть бездействовала, видя как умирал украинский воин.
В штабе ООС отметили, что на телах погибших на момент передачи украинской эвакуационной группе "Эвакуация-200" были необратимые трупные изменения, что может свидетельствовать о том, что их не хранили по всем правилам в морге.
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст показала, как выглядит с утра: "Огонь"
Вера Брежнева в прозрачном мини случайно показала лишнее во время концерта: "Монатик засмущался"
Мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини»
Женька из «Сватов» разделась перед камерой, едва прикрыв прелести цветами: «Ты бомба»
Кроме того, в штабе ООС рассказали, что тела погибших бойцов ВСУ были без военной формы.
Напомним, последний час жизни "Эстонца" записывался на камеру: опубликованы кадры.
Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца: остались жена и двое детей.
Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.