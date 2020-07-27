Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко использует двойные стандарты: например очень много уделял рекламированию торгов гостинницей «Днипро» в системе Прозорро. Продажи, и пиару себя любимого, зная что аукцион на этот объект находится на контроле у Президента Владимира Зеленского, решил не рисковать и провести все публично и открыто, но почему-то в этот же период с разницей в несколько дней, являясь главой НабСовета Одесского припортового завода, а значит и несёт ответственность за прозрачность работы ОПЗ дал зелёный свет на проведение сомнительного конкурса.

Об этом сообщает издание Погляд.

Не так давно Сенниченко предлагали взятки за назначение руководителей и сотрудники правоохранительных органов взяткодателей под камеры брали с поличным. Сейчас же Сенниченко утвердил сомнительную схему, и старательно закрывает глаза на явные процедурные и законодательные нарушения на подконтрольном ФДМУ предприятии.

Например, согласно решению Хозяйственного суда Одесской области от 22 июля 2020 года, остановлен конкурс по отбору заказчика работ по переработке давальческого сырья для Одесского припортового завода (ОПЗ).

Решение суда было вынесено в качестве меры по обеспечению иска ООО «Торговый дом СОКАР Украина», в котором компания просит признать недействительным решение правления ОПЗ о недопуске компании к конкурсу и обязать завод допустить ее к конкурсу.

Несмотря на решение суда, на сайте ОПЗ опубликована информация о состоявшемся 22 июля втором этапе конкурсного отбора. По результатам второго этапа были допущены три компании: “IBE TRADE CORP” (США), MADDOX SA (Швейцария) и ООО «Агро Газ Трейдинг», которые подали равные по цене предложения. В связи с этим ОПЗ проведет «переговоры» с участниками для определения победителя – сообщается на сайте ОПЗ.

Напомним, что конкурс по «отбору давальца» проводится не в системе Прозорро.Продажи, которая зарекомендовала себя в качестве прозрачной площадки с равными правами для всех участников, а на товарной бирже «Полонекс», репутация которой не выглядит безупречной, в связи с уголовными делами за «схемные торги» ликвидированных банков, имущество которых продает Фонда гарантирования вкладов. Также никакой информации о конкурсе и критериях по отбору этой биржи на сайте ОПЗ отсутствуют, как и комиссия площадки за проведение схемных торгов.

Напомним, что Дмитрий Сенниченко являлся ранее Главой наблюдательного совета ГП «Прозорро.Продажи» и прекрасно знает все преимущества системы и прозрачность его работы стала аргументом для назначение на должность главы ФДМУ, но как будет развиваться его карьера после данного скандала неизвестно, из чего можно сделать вывод что «взяткодатели» были подставлены им и сданы правоохранительным органам как неугодные конкуренты и расчистка поля для коррупционных схем прошла успешно.