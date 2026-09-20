Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває: за даними моніторингу Мінфіну, за місяць найбільше додали в ціні курячі яйця та цукор. Розповідаємо, скільки тепер коштують базові продукти в магазинах.

Подорожчання в Дніпропетровській області триває — і продукти харчування тут не виняток. Порівняно із середньомісячними цінами серпня 2026 року найпомітніше додали курячі яйця та цукор.

Десяток яєць «Квочка» (категорія С1) нині в середньому коштує 70,95 грн, тоді як ще в серпні був 57,12 грн. За даними Мінфіну, це зростання приблизно на 24% за місяць. У мережі Novus такий десяток продають по 78,99 грн, а в Auchan — по 62,90 грн.

Цукор подорожчав приблизно на 16%. Кілограм кристалічного цукру зараз у середньому обходиться в 35,05 грн проти 30,22 грн у серпні. Найдешевше його в Novus — 31,89 грн, найдорожче в Megamarket — 38,50 грн.

Що ще змінилося в цінах

Пшеничне борошно «Хуторок» зросло стриманіше: кілограм тепер коштує 36,72 грн проти 35,88 грн у серпні. Свинина ж подорожчала вибірково — грудинка додала до 218,03 грн за кілограм, ошийок сягнув 346,45 грн, а лопатка, навпаки, трохи подешевшала: з 222,67 до 219,64 грн.

Загалом подорожчання продуктів у Дніпропетровській області збігається із загальноукраїнською тенденцією, яку щомісяця фіксує Держстат. Актуальні ціни по магазинах можна перевірити на сайті Мінфіну — дані востаннє оновлювалися 19 вересня.

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