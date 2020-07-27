Российский музыкант Юрий Лоза сделал странное заявление о виновных в конфликте России и Украины

В частности он заявил, что русские и украинцы "один народ", а конфликт между странами выгоден Западу.

Об этом он рассказал в 2016 году для издания Апостроф.

Так, композитор уверен, что российско-украинские отношения были испорчены искусственно, а разгоревшийся конфликт принес пользу США.

"Конфликт не принес пользы ни Украине, ни России... В первую очередь Америке, которая, в общем-то, все это дело и поддерживала, развязала. Они сейчас сидят и потирают руки, потому что для Америки любой бардак в Европе – это новые деньги, ведь во всём мире люди прячут деньги в долларах. Это я вам как экономист говорю. Поэтому Америка развязала около 50 конфликтов в последние несколько десятков лет. Во время всех этих конфликтов люди прятали свои капиталы в американских банках", - заявил он.

Лоза уверен, что события Евромайдана стали причиной конфликта между Украиной и Россией.

"Прикинуться бедным родственником – это одна история, а совсем другая история — прийти в Европу как равный член. Когда Украине пообещали безвизовый въезд, Янукович не подписал этот документ только потому, что там было очень много всяких несуразностей. Единственное, что он просил от украинского общества — это времени на то, чтобы разобраться с этим вопросом: "дайте год-два, и мы все вопросы решим". Нет, нужно было скинуть Януковича, причем совершенно нелегитимным путем, нужно было устроить эту кровавую баню, Майдан…", - уверен музыкант.

Напомним, скандальный Лоза рассказал украинцам, "кто ест их сало".

Как сообщала Politeka, российский музыкант Лоза в истерике вступился за боевиков на Донбассе.

Также Politeka писала, скандальный Лоза дал свою версию приходящего на Донбассе.