Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області також передбачає підтримку різних форматів.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області продовжує надаватися через мережу волонтерських і координаційних центрів, де переселенці можуть отримати необхідні речі, консультації та інші види підтримки, повідомляє Politeka.net.

Одним із ключових осередків допомоги для вихідців із Луганщини став координаційний центр, який працює в Одесі на базі «Луганського ХАБу». У будні дні там видають гуманітарні набори, а також надають інформацію про чинні програми підтримки через гарячу лінію.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області також передбачає підтримку сімей із маленькими дітьми. У волонтерському центрі «Гостинна хата» переселенцям, зареєстрованим у Приморському районі, видають підгузки різних розмірів. Для оформлення потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи та свідоцтво про народження дитини.

Окрім матеріальної підтримки, учасники програм можуть безкоштовно звернутися за онлайн-консультацією психолога. Така послуга покликана допомогти людям адаптуватися після вимушеного переїзду та впоратися з емоційними труднощами.

Також благодійні організації продовжують забезпечувати родини з немовлятами дитячими колясками та ліжечками. Скористатися цією можливістю можуть переселенці, які мають чинну довідку ВПО, оформлену у 2022–2026 роках, і необхідний пакет документів.

Представники організацій зазначають, що реалізація ініціатив стала можливою завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Це дає змогу регулярно поповнювати запаси необхідних речей та розширювати перелік доступних послуг.

Перед зверненням охочим рекомендують уточнювати графік роботи центрів, наявність гуманітарних наборів і вимоги до отримувачів, адже умови можуть змінюватися залежно від обсягів нових поставок.

Джерело: Щастинська райдержадмінстрація, Гостинна хата

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