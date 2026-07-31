Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області продовжують надавати небайдужі власники нерухомості, які готові безоплатно прихистити людей, що були змушені залишити свої домівки через війну, пише Politeka.net.

Наразі актуальні пропозиції доступні у Кривому Розі, Дніпрі та Самарівському районі.

У Кривому Розі переселенцям пропонують будинок із двома кімнатами, розрахований на двох осіб. Перевагу планують надати матері з донькою. Помешкання обладнане ванною, бойлером, пральною машиною, центральною каналізацією та необхідною побутовою технікою.

Господарі повідомляють, що не братимуть оплату ані за проживання, ані за комунальні послуги. Натомість просять лише час від часу допомагати літній жінці з нескладними домашніми справами.

Ще один варіант розташований у селі Вільне Самарівського району. Охочим пропонують окрему кімнату у трикімнатному будинку з газопостачанням, водопроводом, літньою кухнею та присадибною ділянкою. Від майбутнього мешканця очікують посильної підтримки родички власників у повсякденних клопотах.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області також можна знайти у Дніпрі. Там доступна окрема кімната у приватному будинку з необхідними побутовими зручностями та можливістю харчування. Власники розраховують лише на допомогу по господарству за попередньою домовленістю.

Перед переїздом фахівці рекомендують уважно уточнити умови проживання, можливий термін перебування, а також переконатися, що обране оголошення залишається актуальним. Перелік доступних адрес регулярно оновлюється, тому потенційним заявникам радять звертатися без зволікань.

Джерело: Допомагай

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