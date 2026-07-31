Підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді затвердив виконавчий комітет міської ради, пише Politeka.net.
Оновлені розцінки на управління побутовими відходами почнуть діяти з 1 серпня 2026 року.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому 22 липня. Після голосування інформацію опублікували на офіційному ресурсі міської ради.
Для жителів багатоквартирних будинків плата становитиме 90,62 гривні з особи. Це на 4,3 гривні більше порівняно з попереднім показником. Власники приватних домоволодінь сплачуватимуть 91,57 гривні, що на 4,35 гривні вище чинного рівня.
У поясненні зазначено, що перегляд вартості пов'язаний зі зміною економічної ситуації. Основною причиною стало подорожчання пального, через яке збільшилися витрати на збір і перевезення сміття.
Підприємство «АВЕ-УЖГОРОД», яке забезпечує відповідну послугу, повідомило про зростання собівартості робіт. Саме це стало підставою для оновлення діючих розцінок відповідно до фактичних витрат.
Підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді, як пояснили у міськраді, здійснили згідно з передбаченим законодавством механізмом коригування. За словами посадовців, такий крок дозволить підтримувати стабільне вивезення відходів, справний стан спеціалізованої техніки та безперервне надання сервісу.
Попереднє коригування проводили у вересні 2025 року. Відтоді виконавець зіткнувся зі збільшенням виробничих витрат, насамперед через дорожче пальне.
До 1 серпня мешканці оплачуватимуть послугу за чинними розцінками. Після набуття рішенням чинності застосовуватимуть нові ставки, затверджені виконавчим комітетом. У міській раді наголошують, що зміни спрямовані на стабільне функціонування системи поводження з побутовими відходами в умовах зростання витрат.
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