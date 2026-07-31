Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може вплинути на українців.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області наразі не прогнозується, хоча тривала спека може вплинути на врожай соняшнику в Україні, пише Politeka.net.

Експерти попереджають, що за збереження несприятливих погодних умов можливі втрати на рівні 10–15%.

Найбільший ризик для культури припадає на період цвітіння та формування насіння. Саме тоді висока температура повітря разом із браком опадів здатні суттєво знизити майбутню врожайність. Попередній прогноз виробництва поки зберігається в межах 12,9–13,6 мільйона тонн, однак подальший результат залежатиме від погоди найближчими тижнями.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначає, що соняшник краще переносить короткочасну посуху, ніж кукурудза. Водночас тривалі хвилі спеки під час ключових етапів розвитку негативно позначаються на формуванні врожаю. Найбільші труднощі можуть виникнути у південних регіонах, де вже тривалий час спостерігається нестача вологи.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області, за оцінками спеціалістів, поки залишається малоймовірним. Проте можливе скорочення збору соняшнику може вплинути на ринок рослинної олії та окремих продовольчих товарів у наступні місяці.

Спека створює додаткові труднощі й для пасічників. Через високі температури рослини виділяють менше нектару, тому медозбір цього сезону виявився слабшим. Представники галузі також повідомляють про зменшення обсягів виробництва та поступове підвищення вартості продукції.

Фахівці зазначають, що остаточну оцінку ситуації можна буде дати після завершення періоду цвітіння. Якщо погодні умови найближчим часом покращаться, частину потенційних втрат урожаю вдасться компенсувати.

Джерело: agroreview

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