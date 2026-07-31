Робота для пенсіонерів в Дніпропетровській області включає різні вакансії.

Робота для пенсіонерів в Дніпропетровській області залишається доступною одразу за кількома напрямками, пише Politeka.net.

Роботодавці пропонують вакансії у сфері торгівлі, виробництва та обслуговування із заробітною платою до 28 тисяч гривень.

У Дніпрі компанія, яка займається обслуговуванням комерційної нерухомості, відкрила набір прибиральниць до торговельного центру. Кандидатам пропонують повну або часткову зайнятість, а рівень оплати залежить від кількості відпрацьованих змін і становить від 10 до 15 тисяч гривень.

Серед основних обов'язків — підтримання чистоти у торговельних залах, службових приміщеннях, коридорах і санвузлах, а також вологе й сухе прибирання. Досвід роботи стане перевагою, однак не є обов'язковою вимогою.

Робота для пенсіонерів в Дніпропетровській області також представлена вакансією комірника-вантажника у Дніпрі. Працівнику пропонують ставку 25 тисяч гривень, офіційне оформлення, стабільні виплати, графік із вівторка до суботи та можливість додаткового заробітку під час виконання обов'язків експедитора.

Ще одна пропозиція стосується виробничої сфери. Підприємство у Любимівці шукає дробильника для роботи на кар'єрі із зарплатою від 28 тисяч гривень. Компанія готова працевлаштувати пенсіонера, забезпечує офіційне оформлення, оплачувані відпустки, лікарняні та змінний графік.

Роботодавець зазначає, що кандидатів без необхідних навичок готові навчати безпосередньо на підприємстві. Від претендентів очікують відповідальності, дисциплінованості та бажання опановувати нову професію.

Джерело: work.ua

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