Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк жестко высказался о России

По его мнению, Украина в геополитическом измерении должна двигаться подальше от страны-агрессора России, не оглядываясь на восток. Однако нынешняя власть в этом вопросе все еще "топчется на месте", потому что политики или неразумные, или продажные.

Об этом он заявил в интервью "УП".



"Они пока и вашим, и нашим – такая хитрая одесская позиция, которая уже не впервые используется в украинском политикуме", – убежден шоумен.

Он добавил, что такую же позицию первым озвучил второй президент Леонид Кучма, который, по его словам, тоже дважды поступил не последовательно. В частности, сначала озвучил, а потом написал книгу "Украина – не Россия".

"То есть, так нельзя. В 14-м году в марте состоялась аннексия Крыма, состоялась для всех людей в этой стране, кто в сознании, абсолютно однозначная картина о "дружественном народе". Ну просто уже понятнее не бывает, и что?" – риторически отметил Кондратюк.

Он убежден, что геополитика после 2014-го года для Украины должна быть очень простой: "Украине нужно бежать от России подальше. И навсегда!" В то же время сейчас, в том числе и в действиях власти, почему-то происходит "топтание на месте", а иногда – даже откат назад по сравнению с предыдущими пятью годами.

"Или слишком низкие умственные способности вновь избранных, или они – не граждане, или они – продажные. Это банальные вещи я говорю! Или нет? Вперед для Украины – не может быть на восток. На востоке переда нет", – подытожил Кондратюк.

Напомним, Кондратюк раскрыл суть "русской души" среди артистов.

Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся по украинским гастролерам в РФ.

Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.



