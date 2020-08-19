В этом государстве нам не на кого рассчитывать, кроме как на поддержку друг друга…

Львовянка рассказала о плачевной ситуации в библиотеке для незрячих в городе



Как передает Politeka.net, душераздирающею историю рассказала Наталья Вовк в соцсетях.

По ее словам, сформировался невероятный коллектив с троих человек, которые имеют проблемы со зрением.

"Много лет подряд они приходят в библиотеку изо дня в день, потому что это их жизнь. Работают за мизерную зарплату (это где-то до 2000 грн). Знаете почему? Потому, что в этой библиотеке их сердце!", - рассказывает Наталья.

Но недавно все начало рушиться.

"Недавно они выиграли государственный конкурс: среди подобных 60 библиотек они заняли 1 место!!!! Угадайте, какую премию они получили??? 500 гривен! 500 гривен на 3 работников! То есть по 125 гривен… Но это еще не все! Деньги им долго не давали: говорили нет в бюджете…", - рассказала девушка.

В пример она привела заместителя мэра, которая получает многотысячную зарплату.

"Господа Президент, мэр, депутаты, вы серьезно??? Вам не стыдно??? Для примера: в июле одна только заместительница мэра — госпожа Маруняк получила 200.000 зарплаты! Из них 100.000 на оздоровление! И 500 гривен для незрячих???", - недоумевает девушка.

По ее словам, после победы в этом государственном конкурсе, Степана — отдавшего библиотеке всю свою жизнь — сократили.

Также она отметила, что одна из девушек, которая работает в библиотеке, кроме проблем со зрением имеет проблему с почками — ездит на диализ через день.

"Жизнь молодого талантливого человека может трагически оборваться... Просто потому что в нашем государстве принято только использовать человека, а не защитить… Зато у кого-то есть премии по 200.000", - отметила девушка.

"Мне ужасно больно от бессилия. И мне очень стыдно за государство. В этом государстве нам не на кого рассчитывать, кроме как на поддержку друг друга…", - отметила девушка.

Для того чтобы поддержать сотрудников библиотеки, она прикрепила реквизиты карты:

"По многочисленным просьбам: номер карточки Светланы-руководителя-мамы-человека сердца и света 5168 7573 2410 0140".

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