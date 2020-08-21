А вы бы хотели родиться в другой стране?

Стало известно, сколько украинцев предпочли родиться в Украине, если бы у них был выбор

Данные опроса, который проводится каждый месяц, предоставила компания Info Sapiens.

Так, согласно опубликованным данным, 72% украинцев, не променяли бы родину на какую-то другую страну.

Стоит отметить, что страны Евросоюза выбрали лишь 5% респондентов, а РФ - лишь 2%.

Результаты опроса по возрасту:

Ранее мы сообщали, что Украина стала самой несчастной страной Европы согласно данным отчета World Happiness Report.

Так, Украина заняла 123 место оказавшись, согласно докладу, самой несчастливой из европейских стран. Ближайшими "соседями" нашей страны в рейтинге стали Намибия (122 место) и Либерия (124 место). Кроме того, Украину обошла РФ и Беларусь.

Ранее президент Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции заявил, что завершить эпоху бедности в стране не позволяет мировой кризис.

"Конец эпохи бедности в Украине полностью не наступил. Он не может наступить, когда кризис в мире. Когда вы получили бедную страну, вы должны делать шаги, должны ее менять, и это будет, мы боремся за это. У нас нет просто так денег, они не падают с неба", - отметил президент Украины.

Напомним, Украина дорого заплатила за решения Зеленского и его команды.

Как сообщала Politeka, сходка Порошенко, Турчинова и Яценюка всполошила украинцев.

Также Politeka писала, что в Раде проговорились о новом заговоре Зеленского и Порошенко.



