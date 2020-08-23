23 серпня більше тисячі учасників громадського об’єднання «Гідність Нації» відзначили День державного прапора України, влаштувавши масштабне світло-димове шоу у центрі Житомира.

Захід розпочався надвечір святкового дня урочистим шикуванням учасників на центральній площі міста. Як кажуть організатори - щоб продемонструвати повагу до держави та її символів і показати, яке велике значення вони мають для кожного учасника дійства. Під час урочистої частини перед активістами виступили заступник голови громадської організації Вадим Кудіяров та голова Житомирського осередку Євген Блощинський.

За їх словами, кредо організації: патріотизм, державницька позиція. Тут шанують силу духу, відвагу і чесніть. Відтак свято державного прапора її учасники відзначають як особливий день.

Далі учасники акції пройшли маршем до пам’ятника Небесній Сотні. Там активісти підпалили 500 фаерів у кольорах державного стягу.

Рух «Гідність Нації» в Житомирі. 23.08.2020 Сьогодні Всеукраїнський патріотичний рух «Гідність Нації» потужно та яскраво відзначив День Державного Прапора України! У цей визначний для всієї країни та нації день ми провели масштабну ходу у славетному місті Житомир. Активісти та свідомі громадяни вшанували пам'ять загиблих воїнів за незалежність та процвітання України. Пам'ятаємо та славімо наші кольори! #гідністьнації #свідоманація Gepostet von Гідність Нації- Всеукраїнський Патріотичний Рух am Sonntag, 23. August 2020

«Гідність Нації» має спортивно-патріотичне спрямування. Серед членів ГО, яке заснував президент ліги змішаних єдиноборств WWFC Володимир Тесля, є АТОвці та відомі українські спортсмени, зокрема, чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств Валентина Семаль.

Організація часто влаштовує патріотичні перформанси, численні спортивні змагання, у тому числі – і загальноукраїнські, соціально-важливі заходи, як от святкування Дня Захисника Вітчизни, активно займається волонтерською діяльністю.