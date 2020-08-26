На Донбассе боец ВСУ отважно бросился спасать своего боевого товарища, который оказался под землей после обстрела со стороны боевиков

Как передает Politeka.net, об действительно героическом поступке Владимира рассказали в сети.

Известно, что оккупанты обстреляли украинских военных артиллерийскими установками, и в итоге один из бойцов оказался в ловушке, засыпанный землей в блиндаже.

"Вот о ком должен гудеть интернет. 122 мм снаряд попал точно в блиндаж, а Владимир под обстрелом бросился спасать друга – руками выкопал два метра земли и вытащил Ярослава почти невредимым", – говорится в сообщении.

Для Ярослава это первая ротация и после госпиталя он хочет снова вернуться на фронт.

"Сейчас съезжу на госпиталь, подлечусь, и сразу обратно к своим ребятам. А как же они без меня? Кто же нашу землю будет отстаивать, как не мы!"- прокомментировал он случай на фронте, которые произошел еще в мае этого года.

Владимир же на войне с 2015 года. Командование бригады уже подало мужчину на государственную награду за проявленное мужество.

Ранее мы рассказывали об украинке Ольге Прищепе, которая уже четыре года обезвреживает мины врага на Донбассе.

Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.

Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

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